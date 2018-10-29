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أخبار العالم

العراق : اعتقال 14 إرهابيًا غرب مدينة الموصل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
ألقت قوة من قيادة عمليات نينوى القبض على 14 مطلوبًا بقضايا إرهابية في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول -اليوم /الاثنين/ في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية- إنه تم عثور قوة أخرى على 83 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية خلال عملية تفتيش في منطقة المزرعة وتم إتلافها، مشيرًا إلى أن قوة من القيادة ذاتها -ووفق معلومات دقيقة- عثرت على عبوتين ناسفتين في وادي العين.
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