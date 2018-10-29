العراق : اعتقال 14 إرهابيًا غرب مدينة الموصل

ألقت قوة من قيادة عمليات نينوى القبض على 14 مطلوبًا بقضايا إرهابية في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول -اليوم /الاثنين/ في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية- إنه تم عثور قوة أخرى على 83 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية خلال عملية تفتيش في منطقة المزرعة وتم إتلافها، مشيرًا إلى أن قوة من القيادة ذاتها -ووفق معلومات دقيقة- عثرت على عبوتين ناسفتين في وادي العين.

