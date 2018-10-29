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محافظات

محافظ القليوبية: فحص 1.398 مليون مواطن فى حملة فيروس سي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم فحص مليون و398 ألفا و884 مواطنا ومواطنة منذ انطلاق مبادرة 100مليون صحة حتى الآن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية فى اول اكتوبر وحتى الان.

وناشد المحافظ المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سى حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس سي مؤكدا أن هذا المرض بدون متابعة أوعلاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة حيث إن المستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون مواطن.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يتم أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر مؤكدا أن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة منوها إلى تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سى بالإضافة إلى توفير 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.
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