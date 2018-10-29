افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر.. صور

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، افتتاح أول حضانة متخصصة لضعاف السمع وذوى الإعاقات المتعددة في مدينة طيبة شمال مدينة الأقصر.



وأضاف "عبيد" أن افتتاح الحضانة يأتى في إطار بروتوكول تعاون أسندته وزارة التضامن الاجتماعى لجمعية نداء في إطار مشروع تأمين جودة التأهيل والتعليم للأطفال ضعاف السمع وذوى الإعاقات المتعددة الذى دشنته الوزارة.



وحضر الافتتاح كل من أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر نائبًا عن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات مديرية التضامن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالأقصر وعدد من مسئولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية.



وتهدف الحضانة إلى تطبيق برنامج متكامل للأطفال يتضمن برامج تأهيل وتخاطب جماعي وفردي، وتعليم أكاديمي، وأنشطة فنية متنوعة.



