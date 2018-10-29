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أخبار العالم

خبير روسي: استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى مصر بداية 2019

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
الطيران الروسي
الطيران الروسي
لانا طارق
أشاد موقع "بروندرا" الروسى بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإستئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى مصر.

وطرح الموقع العديد من الأسئلة حول موعد عودة حركة الطيران بين روسيا ومنتجعات مصر بشكل مباشر ؟ وقيمة تكلفة تلك الرحلات؟

وتوقع صاحب شركة سياحية "ألس تورز" الروسية سيرجى زالفين ،عودة الرحلات الجوية بين البلدين مع بداية العام المقبل،
واستند على ذلك بالأحداث المماثلة السابقة،حيث التقى الرئيسان بوتين والسيسي فى 2017 واتفقا على عودة الطيران بين القاهرة و موسكو إلا أن حركة الطيران لم تبدأ فعليا إلا فى شهر إبريل .

وأكد الخبير أن السيسي وبوتين اتفقا على استئناف الرحلات الجوية المباشرة لمنتجات البحر الأحمر والأمر حاليا يتوقف فقط على توجه لجنة السلامة الروسية لمصر وضمان إجراءات الأمن والسلامة هناك ومن بعدها ستعود الرحلات الجوية.

ويعتقد الخبير أن سفر اللجنة و كتابة التقرير سيستغرق حوالى شهر.

وفى حالة استنتاج خبراء الأمن نتائج إيجابية فسيبدأ التحضير الفعلى لاستئناف الرحلات.

وأضاف الخبير أن الوضع سيستغرق بعض الوقت لكن بنسبة كبيرة تعود الرحلات إلى المنتجعات المصرية مع بداية العام الجديد.
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