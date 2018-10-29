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أخبار العالم

رئيس شركة ليون إير:الطائرة الإندونيسية المنكوبة واجهت مشكلة فنية في رحلة سابقة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح إدوارد سيريت الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "ليون إير" الإندونيسية التي تحطمت طائرة ركاب تابعة لها اليوم الاثنين بإن الطائرة كان لديها مشكلة فنية في رحلة سابقة ولكن تم حلها وفقا للإجراءات.

وقال سيريت حسبما ذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الطائرة حلقت سابقًا من دينباسار إلى جاكرتا وكان هناك تقرير عن مشكلة فنية تم حلها وفقا للإجراءات"، رافضًا تحديد طبيعة هذا الخلل الفني .

وأعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من
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