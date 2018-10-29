ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الرجاء البيضاوي بكأس زايد

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
فريق الاسماعيلى
فريق الاسماعيلى
محمد سمير
يستضيف الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، تساعده في التأهل لربع النهائي، فيما يأمل الرجاء الخروج من لقاء الذهاب بأفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء العودة في المغرب.

ومن المنتظر ان يبدأ الإسماعيلى اللقاء بشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عصام الحضرى.

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمدهاشم ومحمود متولي وطارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي وعمر طارق "الوحش"وحسني عبد ربه .

خط الهجوم : لسعد الجزيرى وعبد الرحمن مجدي و كريستوفر مندوجا.
loading...

ترشيحاتنا

اتهموها بالسخرية من اللغة العامية.. ندى حجازي سفيرة اللغات تتحدث لصدى البلد

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

الإفتاء تكشف عن أمر واحد يفرج الكرب ويزيل الهم فورا

شاهد.. دينا الشربيني مع عمرو دياب في لندن

#الزمالك_بطل_افريقيا يجتاح تويتر بعد الفوز على الأهلي.. ومغردون: إحنا ملوك الصالات

تعليق مؤثر من إسماعيل يوسف عقب تتويج يد الزمالك بلقب أفريقيا

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء..فيديو

انتظام حركة القطارات بالأقصر عقب خروج جرار عن القضبان

البطل الروسي محمدوف: الأجيال الجديدة تحتاج إلى قدوة مثل محمد صلاح

اول تعليق لنجم يد الزمالك عقب التتويج باللقب الافريقي

الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية

هل فكرت لماذا تحتوي كبسولات الدواء على لونين مختلفين؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

رئيس الوزراء يتفقد توسعات محطات الصرف الصحي بالزقازيق .. صور

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق بمحافظة الشرقية .. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

فيديو

حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة.. فيديو
الآثار: 30 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأمير الطنبغا الماردانى..فيديو
شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى القصر الاتحادي الفيدرالي في برلين
شاهد.. مصرع جميع ركاب طائرة إندونيسيا المنكوبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟