التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الرجاء البيضاوي بكأس زايد

يستضيف الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.



ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، تساعده في التأهل لربع النهائي، فيما يأمل الرجاء الخروج من لقاء الذهاب بأفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء العودة في المغرب.



ومن المنتظر ان يبدأ الإسماعيلى اللقاء بشكيل مكون من :



حراسة المرمى : عصام الحضرى.



خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمدهاشم ومحمود متولي وطارق طه.



خط الوسط: عماد حمدي وعمر طارق "الوحش"وحسني عبد ربه .



خط الهجوم : لسعد الجزيرى وعبد الرحمن مجدي و كريستوفر مندوجا.