الصحف الكويتية: زيادة السياحة على رأس زيارة السيسي إلى ألمانيا.. داعش يهاجم مدينة الفقهاء في جنوب ليبيا.. مساع كويتية لجعل خطوط الدولة في مصاف الشركات المتطورة.. تحديات أمام الحكومة اللبنانية.. صور

- الأنباء: السيسي في برلين وزيادة تدفق السياحة الألمانية على رأس المباحثات

- الوطن: مقاتلو داعش يهاجمون بلدة الفقهاء جنوب ليبيا والسلطات الليبية تدعو للتدخل العاجل

- الراي: أفخاخ على طاولة الحكومة العتيدة في لبنان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، لبحث تدفق السياحة، وكذلك محاولات الحكومة الكويتية مكافحة الفساد في نظامها الإداري.



الصحف أعطت أولوية أيضا للهجوم الذي شنه داعش على بلدة الفقهاء جنوب ليبيا، وسعي السلطات الكويتية لجعل الخطوط الكويتية في مصاف شركات الطيران المتطورة.



الصحف أبرزت أيضا التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية التي ينتظر الإفصاح عنها بعد حوالي 5 شهور.



الصحف أيضا ركزت على الضغوطات التي يمارسها المحيطين بترامب لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الأنباء"، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى العاصمة الألمانية، برلين، في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا وذلك تليبية لدعوة من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.



ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع ميركل والرئيس الألماني د. فرانك فالتر شتاينماير، كما يلتقي رئيس البرلمان (البوندستاج) فولفغانغ شويبله إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية في مصر إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



كما يشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتي أطلقتها المستشارة ميركل عام 2017 خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين الاقتصادية، وتعد هذه هي المشاركة الثانية للرئيس السيسي في هذه القمة، حيث سبق أن شارك في القمة الأولى التي استضافتها برلين في يونيو 2017 حيث تهدف القمة إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها بما يساعد على إتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.



وفي الصحيفة أيضا، أن توجيهات سامية لجعل "الخطوط الكويتية"، في مصاف شركات الطيران المتطورة.



وأضافت الصحيفة أن الأمير، صباح الأحمد، استقبل بقصر السيف صباح أمس ولي العهد الشيخ، نواف الأحمد.



كما استقبل الأمير صباح الأحمد كل من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، وكذلك وزير المالي، نايف الحجرف، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، كامل حسن العوضي.



وثمن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم ثقة القيادة الكويتية ودعمها للشركة حتى تتمكن من النهوض والتقدم، معتبرا ان هذه الثقة «تاج على رؤوسنا وأوسمة على صدورنا».



وقال الجاسم إنه تشرف (أمس) بلقاء الأمير وولي العهد، وذلك بمناسبة «تعيين مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية للأخ الزميل كامل حسن العوضي رئيسا تنفيذيا للشركة ليتولى وظيفة الرئيس التنفيذي أو ما يعادل منصب المدير العام في السابق في الكويتية».



وأضاف: استمعنا إلى توجيهاتهما حول كل ما يتعلق بأوضاع «الكويتية»، والتي نفتخر بحيازتها الثقة الغالية من صاحب السمو ومن سمو ولي العهد.



ومن صحيفة "الوطن"، أوضحت أن المجلس البلدي في مدينة الجفرة الليبية، بجنوب ليبيا، أكد أن بلدة الفقهاء التابعة لمنطقة الحفرة، تعرضت لهجوم مسلح من قبل تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي جدا بمنطقة الفقهاء.



وقال المجلس البلدي الجفرة إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا على منطقة الفقهاء قبل ساعتين من الآن وخطف عدد كبير من شباب المنطقة واقتحام مركز الشرطة وخطف عدد منه".



وأشار المجلس البلدي الجفرة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية إلى أن "رئيس الفرع البلدي الفقهاء أكد بأن الوضع في المنطقة كارثي واشتباكات قوية الآن"، مشيرة إلى أن "رئيس الفرع يناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاص منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر للدواعش".



وأضاف البيان أن "رئيس الفرع البلدي الفقهاء يؤكد بأن الوضع مأساوي جدًا وتم اختطاف ابنه وعدد من شباب المنطقة".



هاجمت عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، نقطة للشرطة في بلدة الفقهاء جنوبي ليبيا، مشيرة إلى اختطاف عدد من قوات الشرطة.



على صعيد آخر، شدد الشيخ جاب مبارك الحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أمس أنه لن يسمح بأن يكون هناك فسادا في الجهات الحكومية وأنه سوف يحمل قياديي تلك الجهات المسؤولية في حال وجود فساد.



جاء ذلك في مداخلة للشيخ جابر المبارك في الملتقى الحكومي الأول تحت عنوان (تعزيز النزاهة) الذي أقيم أمس في قصر السيف تحت رعايته وبحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية.



وخاطب الشيخ جابر المبارك القياديين المتواجدين في الملتقى قائلا "أنا لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا وسأحملكم المسؤولية وأرجو منكم ان تعينوني في هذه المسألة".



وأضاف "اخواني القياديين أنتم جنودنا المجهولين الذين يعملون في أجهزتنا وأنتم أكثر منا دراية بمواطن الفساد وكيفية القضاء عليه".



وتابع "سوف أكون العون لكم في مكافحة الفساد وسوف أكون أيضا ضدكم إذا لم أجد أية خطوات ايجابية ضد الفساد".



ومن صحيفة "الرأي"، أوضحت أن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يحتفل بعد غد بعبور ولايته إلى سنتها الثالثة في ظلّ وجود حكومةٍ متوقَّع ولادتها «بين ساعة وساعة» وسبق أن اعتبر أنها ستشكّل الانطلاقة الفعلية لعهده بعد الانتخابات النيابية (جرتْ في مايو الماضي).



وفيما تتهيأ بيروت لاستقبال «المولود» الحكومي بعد انتظارٍ لنحو خمسة أشهر، بدأتْ سلّة التحديات التي ستواجهها الحكومة الثالثة التي يترأسها زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري منذ العام 2009 تسابِق «الدخان الأبيض» المرتقب تصاعُده من القصر الجمهوري ما لم تطرأ مفاجآتٌ سلبية في اللحظة الأخيرة.



وإذا كانت الحكومة التي يتم التعاطي معها على أنها ستستمرّ أربع سنوات «نجتْ» من محاولات تأليفها على صورة «الانقلاب السياسي» الذي شكلتّه نتائج الانتخابات النيابية (فاز فيها تحالف عون - حزب الله بالغالبية) وجاءت بتوازناتٍ شبه مطابقة لمواصفات حكومة التسوية السياسية (الحكومة الحالية) التي أنهتْ الفراغ الرئاسي، فإنها تقفُ على عتبةِ أكثر من «قطوعٍ» داخلي وخارجي في مستهلّ مشوارها المحفوف بالمتاعب.



وسيشكّل البيان الوزاري الاختبار الأول أمام الحكومة الثانية على التوالي للحريري في ولاية عون، لجهة تحديد موقع لبنان بإزاء القضايا المتفجّرة في المنطقة والتي تطاله تشظياتها من خلال أدوار «حزب الله» في العديد منها وكيفية تعاطيه مع الأزمة في سورية.



ورغم أن «حزب الله» كان دعا قبل شهرين وفي بيان صدر عن كتلته لحكومة تعيد النظر بالتموضع الاستراتيجي للبنان وعلاقاته مع بعض الدول العربية والغربية في إشارة ضمنية للولايات المتحدة والسعودية، فإنّ الإشارات التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري (شريك الحزب في الثنائية الشيعية) في الأيام الأخيرة حول ان البيان الوزاري شبه جاهز ولن تكون هناك مشكلة حوله لأنه يستند في خطوطه الأساسية الى بيان الحكومة الحالية، عكستْ استبعاد خوض الحزب معركة تدْفع نحو المساس بمرتكزات التفاهمات الرئيسية حول نأي لبنان الرسمي بنفسه عن أزمات المنطقة.



وفي الصحيفة أيضا، طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونجرس، المؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتشديد العقوبات التي ستفرض على إيران في نوفمبر المقبل، معبرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران.



وذكرت «وكالة أسوشييتد برس» في تقرير، أن صقور الكونغرس ومستشارين للحكومة يضغطون على ترامب من أجل إضافة حظر إيران من نظام «سويفت» على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن عقوبات نوفمبر لن تكون قوية بما فيه الكفاية.



ولفت التقرير إلى ان «صقور الإدارة» غاضبون من الاقتراحات التي تفيد بأن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لن تتضمن حكما يقضي بإبعاد إيران عن عنصر رئيسي في النظام المالي العالمي.



ويخشى الصقور الذين صاغوا تشريعا يطلب من الإدارة أن تطالب بتعليق إيران من نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم «سويفت» أن تستمر طهران بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد العقوبات.



وكان ترامب تعهد، الخميس، ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ«سلوكها الخبيث»، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.