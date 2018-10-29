عاطل يقتل زميله بسبب الخلاف على 300 جنيه بالخانكة

مزق عاطل جسد زميله بالمطواة فى مشاجرة بينهما فأراداه قتيلا فى الحال بالخانكة، بسبب الخلاف على 300 جنيه بالخانكة، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بلاغا من مستشفى السلام العام بوصول "خالد ع خ" 19 سنة عاطل جثة هامدة اثر إصابته بـ(جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى) وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.



وبسؤال شاهد الواقعة "احمد م ا" عامل قرر حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ريف ع م"، لقيام المجنى عليه بمطالبة المتهم برد مبلغ مالى وقدره 300 جنيه كان مدينا له بهم، تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى عليه بمطواة محدثا اصابته المشار اليها التي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها وتولت النيابة التحقيق.

