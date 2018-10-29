ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

عاطل يقتل زميله بسبب الخلاف على 300 جنيه بالخانكة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صورة أرشيفية - مطواه
صورة أرشيفية - مطواه
إبراهيم الهوارى
مزق عاطل جسد زميله بالمطواة فى مشاجرة بينهما فأراداه قتيلا فى الحال بالخانكة، بسبب الخلاف على 300 جنيه بالخانكة، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بلاغا من مستشفى السلام العام بوصول "خالد ع خ" 19 سنة عاطل جثة هامدة اثر إصابته بـ(جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى) وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وبسؤال شاهد الواقعة "احمد م ا" عامل قرر حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ريف ع م"، لقيام المجنى عليه بمطالبة المتهم برد مبلغ مالى وقدره 300 جنيه كان مدينا له بهم، تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى عليه بمطواة محدثا اصابته المشار اليها التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها وتولت النيابة التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

السلطات الإندونيسية تعلن عدد ركاب الطائرة المنكوبة

شاهد.. لحظة محاولة ضابطين إنقاذ ركاب طائرة ليستر سيتي قبل انفجارها

مصادر: ضبط المتهمين بتفجير سيارة حلوان.. وخلافات خاصة وراء الواقعة

انتشال أشلاء من موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

الإفتاء تكشف عن أمر واحد يفرج الكرب ويزيل الهم فورا

السلطات الإندونيسية تفجر مفاجأة حول ركاب الطائرة المنكوبة

الرئيس الألماني يستقبل السيسي بالقصر الاتحادي الفيدرالي ببرلين

اول تعليق لنجم يد الزمالك عقب التتويج باللقب الافريقي

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

أبن ال .... للنجمة الكويتية شمس تتجاوز 2 مليون مشاهدة

ميدو عن تتويج يد الزمالك بلقب أفريقيا: زي العادة القهوة سادة

الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق بمحافظة الشرقية .. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

فيديو

تعرف على موعد تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية في الأسواق.. فيديو
وزير التعليم: عدم الصبر والثقة أبرز تحديات المنظومة الجديدة
وعد: سأكون أول مطربة خليجية تغنى شعبى.. فيديو
طارق شوقي: تطوير التعليم توجه دولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة.. فيديو
فيديو صادم.. إعدام شاب كردي رفع صورة صدام حسين في إيران

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟