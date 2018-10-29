الدفاع الأمريكى: موسكو انتهكت معاهدة الصواريخ ولا مجال للحفاظ عليها .. فيديو

أكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي،أنه لا يوجد إمكانية الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا.



وأوضح"ماتيس"خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية"روسيا اليوم"،اليوم الإثنين،أن موسكو انتهكت الاتفاقية عن عمد وليس بالصدفة، داعيا روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها.



وأشار"وزير الدفاع الأمريكى"إلى أن إنه طلب من نظرائه في دول الحلف عما إذا كانت لديهم أفكار بشأن كيفية إعادة روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة، لكنه لم يتلق بعد ردا من أي منهم.

