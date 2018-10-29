ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الدفاع الأمريكى: موسكو انتهكت معاهدة الصواريخ ولا مجال للحفاظ عليها .. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي،أنه لا يوجد إمكانية الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا.

وأوضح"ماتيس"خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية"روسيا اليوم"،اليوم الإثنين،أن موسكو انتهكت الاتفاقية عن عمد وليس بالصدفة، داعيا روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها.

وأشار"وزير الدفاع الأمريكى"إلى أن إنه طلب من نظرائه في دول الحلف عما إذا كانت لديهم أفكار بشأن كيفية إعادة روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة، لكنه لم يتلق بعد ردا من أي منهم.
loading...

ترشيحاتنا

الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية

الإفتاء تحذر من فعل شائع يعد أقبح الذنوب عند الله تعالى

#الزمالك_بطل_افريقيا يجتاح تويتر بعد الفوز على الأهلي.. ومغردون: إحنا ملوك الصالات

دموع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لحظة إصابة الشناوي في مباراة الوصل.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

أمين الفتوى يكشف عن أفضل الأذكار والأوراد اليومية.. فيديو

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

ضبط 3102 طن بطاطس بحوزة 3 تجار قبل بيعها بالسوق السوداء

البطل الروسي محمدوف: الأجيال الجديدة تحتاج إلى قدوة مثل محمد صلاح

مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو: تركت الصلاة بسبب الصداع.. فيديو

رئيس الوزراء يصل محافظة الشرقية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق بمحافظة الشرقية .. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ملكي على الطريقة اليابانية
حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة.. فيديو
الآثار: 30 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأمير الطنبغا الماردانى..فيديو
شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى القصر الاتحادي الفيدرالي في برلين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟