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مرأة

أسرع طريقة لإزالة الرؤس السوداء بالأنف.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:24 م
إزالة الرؤس السوداء
إزالة الرؤس السوداء
رشا عوني
تعاني الكثيرات من أزمة الرؤس السوداء التي عادة ما تظهر على الأنف والوجنتين، وتفسد مظهرك ولا يمكن التخلص منها باستخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفائها بشكل مؤقت بل تزيد من ظهورها بسبب تراكم الميكاج وأثاره على البشرة.

ويمكنك التخلص من الرؤس السوداء بطريقة سهلة وبسيطة خلال دقائق، وفقًا لموقع cutediyprojects، فقط ضيفي ملعقة ماء + ملعقة صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" + وقليل من معجون الأسنان.

اخلطيهم جيدًا وضعي الخليط على الأنف والوجنتين ثم استخدمي فرشاة أسنان نظيفة وابدأي في فرك الخليط على الأنف بلطف ثم قومي بإزالته باستخدام منشفة نظيفة جافة.
أسرع طريقة لإزالة الرؤس السوداء بالأنف.. فيديو
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