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أخبار البلد

شبانة: تحديد موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين قريبا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفى محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأمين صندوق نقابة الصحفيين أنه سيتم الإعلان خلال ايام عن موعد انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة لدورة جديدة عقب اعتماده بالاجتماع المقبل لمجلس الرابطة.

وقال شبانة لصدى البلد انه من المتوقع فتح باب الترشيح بالنصف الثانى من نوفمبر المقبل على ان تجرى الانتخابات فى ديسمبر وفق المواعيد المتبعة عقب غلق باب الترشيح . 

وأضاف شبانة انه يتمنى ان تتواصل نجاحات الرابطة خلال الفترة المقبلة خاصة وان رابطة النقاد الرياضيين اكبر الروابط وحققت نجاحات ضخمة بالسنوات الاخيرة.


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