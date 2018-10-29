ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
حامد عبد الدايم،
حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة
ندى فتح الله
أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أعداد المواطنين تزيد سنويًا بنسبة 2.5 مليون نسمة.

وأشار "عبد الدايم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الاثنين، إلى أن تلك الزيادة الكبيرة في أعداد السكان التي نشهدها سنويًا تمثل عامل ضغط كبير على كافة برامج التنمية التي تقوم بها الحكومة وتعيقها، وعلى رأسها الزراعة.

وأضاف "عبد الدايم" أن المشروع العملاق الخاص باستصلاح المليون ونصف فدان، هو تمهيدًا لاستصلاح 4 ملايين فدان آخرين، والذين بدورهم يعملون على تقليل الفجوة الاستيرادية من المحاصيل الزراعية التي نواجه بها عجز، كالقمح.
loading...

ترشيحاتنا

البطل الروسي محمدوف: الأجيال الجديدة تحتاج إلى قدوة مثل محمد صلاح

ننشر أول صور فضائية لسد ريب الإثيوبي

نجوم يرفعون شعار الصلح خير.. تامر عبد المنعم يؤكد تصالحه مع محمد فؤاد بعد عام ونصف العام.. ومنتج ينهي الخلافات بين محمد رمضان وريهام سعيد بسبب صبايا الخير

احترس.. النفخ فى الطعام الساخن يصيبك بهذا المرض

بدء العد التنازلي لـ منتدى شباب العالم .. مطار شرم الشيخ الدولي يواصل استقبال المشاركين.. المنظمون يقدمون كافة الخدمات والمعلومات للوفود ..و 16 ممثلا من جنسيات محتلفة يشاركون في العرض المسرحي الزائر

الداخلية تداهم مخازن مافيا البطاطس وتضبط 1155 طنا فى 4 محافظات

الصحف السعودية: مصر تضع 164 شخصا على قوائم الإرهاب.. الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي سيحاكمون داخل المملكة.. وتحطم طائرة ركاب إندونيسية

الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

أول رد فعل من محمد صلاح بعد تحطم طائرة مالك ليستر سيتى

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو: تركت الصلاة بسبب الصداع.. فيديو

ميدو عن تتويج يد الزمالك بلقب أفريقيا: زي العادة القهوة سادة

أمين الفتوى يكشف عن أفضل الأذكار والأوراد اليومية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق بمحافظة الشرقية .. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ملكي على الطريقة اليابانية
حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة.. فيديو
الآثار: 30 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأمير الطنبغا الماردانى..فيديو
شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى القصر الاتحادي الفيدرالي في برلين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟