حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أعداد المواطنين تزيد سنويًا بنسبة 2.5 مليون نسمة.





وأشار "عبد الدايم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الاثنين، إلى أن تلك الزيادة الكبيرة في أعداد السكان التي نشهدها سنويًا تمثل عامل ضغط كبير على كافة برامج التنمية التي تقوم بها الحكومة وتعيقها، وعلى رأسها الزراعة.



