موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات

استقبلت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأثني،6 سفن حاويات.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3سفن حاويات ومغادرة 4سفن،ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة اخرى.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الارصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول4 سفن اخرى .



كما يتواجد على الارصفه 2 سفينة بضاعة عامة ومنتظر 3سفن اخرى



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.