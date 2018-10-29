استقرار أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الاثنين

سجلت أسعار الأسمنت استقرارا لسعر الطن في بداية تعاملات اليوم الاثنين باستثناء انخفاض طفيف في الحد الأدنى للسعر، حيث سجل الطن جنوب الوادي وميدكوم أسوان 870 جنيها بدلا من 880 جنيها الحد الأدنى للأسعار بالأمس، وسجل الطن انتاج شركة أسمنت العريش وسيناء وبني سويف 880 جنيها تقريبًا.



بينما وصل سعر طن الأسمنت من انتاج العربية للأسمنت والسويدي للاسمنت 1000 جنيه للطن، وسجل أسمنت أسيوط 980 جنيها للطن.



واستقر سعر الحديد، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.