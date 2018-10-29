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محافظات

مراكز المنيا تواصل حملات الإزالة ورفع الإشغالات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:08 م
حملات الإزالة ورفع
حملات الإزالة ورفع الإشغالات
أيمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، والتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات في مهدها.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مرافق مكبرة بمجلس قروي دروة وشملت قرية دروة وقرية ديروط أم نخلة وقرية البركة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 294 إزالة إدارية، و23 حالة إشغال طريق، و12 حالة بدون ترخيص، و59 بائعا متجولا، و3 حالات بيئة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمجلس قروي صفانية، وكذلك رفع وإزالة 43 حالة إشغال بطريق قرية سلاقوس.
مراكز المنيا تواصل حملات الإزالة ورفع الإشغالات
مراكز المنيا تواصل حملات الإزالة ورفع الإشغالات
مراكز المنيا تواصل حملات الإزالة ورفع الإشغالات
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