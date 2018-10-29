البحوث الإسلامية: الإجابة عن 65 ألف فتوى وعقد 1212 ندوة ثقافية خلال أكتوبر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية، تقريرًا عن أنشطته خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي شهد العديد من الفعاليات والجهود التوعوية التي تم تنفيذها في قرى ومدن محافظات الجمهورية، بالتواصل مع فئات وشرائح مختلفة من الناس، حيث شملت تلك الأنشطة: القوافل، والحملات التوعوية، الندوات التثقيفية، الرد على الفتاوى المباشرة والإلكترونية، الأنشطة المقدمة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، الدورات التدريبية للأئمة الوافدين من مختلف دول العالم، ودورات الوعاظ.





أولا: القوافل التوعوية



أطلق المجمع 200 قافلة توعوية، استهدفت محافظات ومدن الجمهورية؛ وركزت بشكل أكبر على المناطق الأكثر احتياجًا كالعشوائيات والمناطق الحدودية والنائية وغيرها، حيث تعد تلك القوافل أحد أهم الملفات التي يركز عليها المجمع في هذه الظروف الراهنة التي تحتاج إلى التواجد المكثف، والمستمر في أماكن مختلفة ومتعددة، لنشر القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع، والحثّ على البناء والعمل والتضحية من أجل الوطن، والوقوف في وجه الفكر المتشدد والتفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية.



وتناولت هذه القوافل العديد من الموضوعات الحيوية، التي يحتاج إليها المجتمع في الوقت الحالي مثل: العلم ودوره في بناء الوطن، الشباب والطاقة الإيجابية، العمل والتضحية من أجل الوطن، استحضار روح انتصارات أكتوبر، الجندية وشرف الدفاع عن الأوطان.



كما استهدفت القوافل التحذير من بعض الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع المصري مثل: التحرش، العنف ضد المرأة، العنف ضد الأطفال، المخدرات، الإهمال في العمل.



الحملات التوعوية



أطلق مجمع البحوث الإسلامية 4 حملات توعوية خلال شهر أكتوبر، عقد خلالها وعاظ الأزهر الشريف (29952) لقاء بالمدارس، والمعاهد، والجامعات، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية.



وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة التوعوية الكبيرة التي يقوم بها الأزهر الشريف بشكل غير تقليدي في التواصل مع الناس، وتستهدف توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل تحديًا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي.



وتنوعت تلك الحملات التوعوية لتشمل العديد من القضايا المهمة التي يحتاج إليها المجتمع مثل: التحرش، المخدرات، انتصارات أكتوبر، إرساء السلوك الوظيفي السليم.



الندوات التثقيفية



وعقد مجمع البحوث الإسلامية (1212) ندوة ثقافية في معسكرات الأمن المركزي، وأقسام الشرطة، والسجون، ضمن الخطة الدعوية التي ينفذها وعاظ الأزهر الشريف في مختلف الأماكن، حيث تنوعت تلك الندوات لتشمل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، فضلًا عن قضايا مجتمعية أخرى كإحياء القيم الأخلاقية في حياة الناس، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس.



الإجابة عن الفتاوى



استقبلت لجان الفتوى الرئيسة، والفرعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر (65820) سؤالا في تخصصات متنوعة بين مسائل وأحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، خلال الشهر الجاري.



كما استقبل الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع مجموعة من الأسئلة خلال هذا الشهر، بلغ عددها (2550)، وتمت الإجابة عليها إلكترونيًا.



الدورات التدريبية



نظم مجمع البحوث الإسلامية خلال الشهر الجاري 8 دورات تأهيلية، لتأهيل الوعاظ والواعظات في مجال العقيدة والتيارات الفكرية، والفقه وأصوله، والقواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا فقهية معاصرة، والفقه الطبي، والمواريث بالإضافة إلى الموضوعات العامة وبيان معالم المنهج الأزهري، حيث أسفرت تلك الدورات عن تدريب 395 واعظًا في التخصصات السابقة.



تدريب 74 إمامًا وافدًا من دول العالم المختلفة



عقدت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، الدورة 118 للأئمة الوافدين من دول: أوكرانيا، وألبانيا، وماليزيا، والهند، والفلبين، وبورما، ونيجيريا، والسنغال، والكاميرون، في العقيدة، والتيارات الفكرية، والفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والدعوة الإسلامية، والتفسير، وعلوم القرآن، والحديث، وعلومه بالإضافة إلى معالم المنهج الأزهري وأدب الحوار والمناظرة.



كما عقد المجمع دورة تدريبية لعدد من الأئمة من ماليزيا في مجال تحكيم القرآن الكريم شملت التدريب على التلاوة المجودة وقواعد الوقف والابتداء وقواعد حفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى علم التجويد وفصاحة القرآن الكريم.



الأنشطة الثقافية بمدينة البعوث الإسلامية



في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، عقد المجمع 28 ندوة متنوعة في اللغة العربية، والثقافة الإسلامية، والرد على الشبهات التي تروجها الجماعات المتطرفة والتحذير منها، حاضر فيها أساتذة من جامعة الأزهر الشريف.



كما تم عقد 4 ورش عمل للطلاب الوافدين في كيفية محاورة المتطرفين استهدفت كيفية التعامل مع الأفكار والآراء المنحرفة والشاذة التي تروجها الجماعات المتطرفة، كما نظم المجمع خلال الشهر الجاري مسابقة لاكتشاف المواهب وحفظ القرآن، تقدم لها نحو(453) طالبًا، وتستمر فعاليات الاختبارات بها حتى الآن.