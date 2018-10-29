بنات الأهلي أبطال القاهرة لـ الطائرة بعد الفوز على الشمس 3-1



وأقيم نهائي بطولة منطقة القاهرة للأندية بين الأهلي والشمس «19 سنة» أمس الأحد على الصالة المغطاة لنادي المقاولون العرب.



وقدمت بنات الأهلي مباراة قوية واستطعن حسم نتيجة المباراة لصالحهن بعد أداء مميز للغاية على مدار أربعة أشواط في المباراة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات.

حقق فريق «بنات طائرة الأهلي 19 سنة» لقب بطولة القاهرة بعد الفوز المستحق على فريق الشمس بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.