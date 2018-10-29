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ثقافة

جائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم في عيد الأثريين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:13 م
صدى البلد
علاء المنياوي
وافقت وزارة الآثار عن جائزة يقدمها عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم (دقيق- ومعماري) من شباب الأثريين والمرممين العاملين بالوزارة.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه سيتم اختيار أفضل أثري ومرمم من قبل لجنة مصرية دولية مختصة، تقوم بتقييم مجموعة من الأعمال التي شارك بها الآثاري والمرمم في مجالات الحفائر الأثرية أو الترميم.

وعليه سيتم اختيار الأفضل ومنحه جائزة عبارة عن مبلغ مالى قدره 15000 جنيه مصري.  وسوف تسلم الجائزة للفائزين في عيد الآثريين القادم في 14 يناير 2019.

وتتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم من العاملين بالوزارة ممن قاموا بعمل أثري في مجالات الحفائر أو الترميم بشكل مميز، وألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.
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