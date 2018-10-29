ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
رشا عوني
لا تكتمل الإطلالة الأنثوية الأنيقة دون ارتداء الكعب العالي الذي يستطيع تغيير مظهرك واستايلك تمامًا ويجعلك تشعرين بأنوثتك واختلافك، لكن الكعب العالي دومًا ما يتسبب في آلام بالقدم ومتاعب للفتيات طيلة فترة ارتدائه، خاصة الذين يضطرون لارتدائه يوميًا في العمل أو في الخروجات.

قالت أخصائية طب الأقدام كايت مكارثر في تقرير نشره موقع daily mail إن الكعب العالي ينقل 75% من وزن الجسم إلى القدمين ويسبب الضغط بقوة على العظام والعضلات والأوتار والأربطة، بالإضافة إلى الضغط على الكاحلين والركبتين وأسفل الظهر.

ونصحت أخصائية أمراض الأظافر وطب الأقدام بعدة نصائح للتغلب على الآلام المصاحبة لارتداء الكعب العالي، ومنها:

1-التدريب على ارتداء الكعب العالي قبل المناسبة، فإذا كنتي غير معتادة على ارتدائه فستواجهين بالطبع آلام كثيرة خلال ساعات ارتدائك للكعب، لذا تنصح الأخصائية بالتدريب على ارتداء الحذاء بشكل يومي قبل الحدث.

2-لا تذهبي لشراء أحذية الكعب العالي بعد يوم طويل، لأن الضغوطات والإرهاق قد يتسبب في تورم بسيط بالأقدام، مما يؤثر على مقاس القدم وإمكانية اختيار الحذاء المناسب، لذا يفضل شرائه صباحًا قبل الانشغال في أعمال اليوم.

3-استخدمي قطع الأحذية الأسفنجية الصغيرة وضعيها بداخل الحذاء وفي الخلف، فهي تجنبك الألام وتمنحك المزيد من الراحة أثناء ارتداء الكعب.

4-عند ارتداء الكعب العالي، عليكي قص أظافر قدميك، لأن طولها قد يتسبب لك في آلام بشكل سريع وضغط على القدم.

5-يمكن اتخاذ إجراء استباقي احتياطي، بلف أًصابع قدميك بلاصق طبي تجنبًا للألام التي يسببها الكعب خاصة لأول إصبع وأخر إصبع.
5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم
5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم
5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم
loading...

ترشيحاتنا

أسد ينقض على طفلة في سيرك ويلتهم وجهها.. فيديو

احترسي .. مكعبات مرقة الدجاج فيها سمٌ قاتل .. فيديو

الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

الصحة تحذر من ٤ مستحضرات تجميلية مغشوشة

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

بعد خطأ ياسمين الخطيب في العقاد.. تعرف على أشهر ألقاب رواد الأدب والشعر

الحكومة: زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل

مصادر: ضبط المتهمين بتفجير سيارة حلوان.. وخلافات خاصة وراء الواقعة

بعد نتنياهو.. وزير المواصلات الإسرائيلي في عمان الثلاثاء

رئيس ريال مدريد يكشف هوية المدير الفنى الجديد للملكى

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

وعد: سأكون أول مطربة خليجية تغنى شعبى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى يشيد بجودة التعليم وإقامة الطلاب بمدرسة المتفوقين في الزقازيق .. صور

انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

بمشاركة 12 دولة.. جولة بحرية لسفينة السلام بقناة السويس..صور

وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون الاسماعيلية بالأعيرة النارية.. صور

فيديو

التموين: لدينا 13 ألف مجمع تعاوني على مستوى الجمهورية..فيديو
رئيس الوزراء: نسعى لتطوير التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مدبولي: خطط سنوية لمواجهة نقص المحاصيل والسلع والحد من احتكارها.. فيديو
الزراعة: طرح المحصول الجديد للبطاطس في منتصف نوفمبر..فيديو
عالم أزهري: الشعب المصري مهووس بالحسد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟