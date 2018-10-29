5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم

لا تكتمل الإطلالة الأنثوية الأنيقة دون ارتداء الكعب العالي الذي يستطيع تغيير مظهرك واستايلك تمامًا ويجعلك تشعرين بأنوثتك واختلافك، لكن الكعب العالي دومًا ما يتسبب في آلام بالقدم ومتاعب للفتيات طيلة فترة ارتدائه، خاصة الذين يضطرون لارتدائه يوميًا في العمل أو في الخروجات.



قالت أخصائية طب الأقدام كايت مكارثر في تقرير نشره موقع daily mail إن الكعب العالي ينقل 75% من وزن الجسم إلى القدمين ويسبب الضغط بقوة على العظام والعضلات والأوتار والأربطة، بالإضافة إلى الضغط على الكاحلين والركبتين وأسفل الظهر.



ونصحت أخصائية أمراض الأظافر وطب الأقدام بعدة نصائح للتغلب على الآلام المصاحبة لارتداء الكعب العالي، ومنها:



1-التدريب على ارتداء الكعب العالي قبل المناسبة، فإذا كنتي غير معتادة على ارتدائه فستواجهين بالطبع آلام كثيرة خلال ساعات ارتدائك للكعب، لذا تنصح الأخصائية بالتدريب على ارتداء الحذاء بشكل يومي قبل الحدث.



2-لا تذهبي لشراء أحذية الكعب العالي بعد يوم طويل، لأن الضغوطات والإرهاق قد يتسبب في تورم بسيط بالأقدام، مما يؤثر على مقاس القدم وإمكانية اختيار الحذاء المناسب، لذا يفضل شرائه صباحًا قبل الانشغال في أعمال اليوم.



3-استخدمي قطع الأحذية الأسفنجية الصغيرة وضعيها بداخل الحذاء وفي الخلف، فهي تجنبك الألام وتمنحك المزيد من الراحة أثناء ارتداء الكعب.



4-عند ارتداء الكعب العالي، عليكي قص أظافر قدميك، لأن طولها قد يتسبب لك في آلام بشكل سريع وضغط على القدم.



5-يمكن اتخاذ إجراء استباقي احتياطي، بلف أًصابع قدميك بلاصق طبي تجنبًا للألام التي يسببها الكعب خاصة لأول إصبع وأخر إصبع.