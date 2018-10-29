انتخاب مصر نائبا لأول مجلس إدارة للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

أفاد بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين بأن اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربي للرياضات الالكترونية الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، أسفر عن اختيار كل من شريف عبدالباقي(مصر) وأحمد شيخ روحه (تونس) نوابا عن أفريقيا في أول مجلس إدارة للاتحاد تحت رئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.



وأشار البيان إلى أنه تم اختيار السفير أحمد عباس الحسني (العراق) وناصر أيمن المجالي (الأردن) نوابا عن آسيا وكل من ريان خليل(لبنان) وانتصار الزعابي (الإمارات) أعضاء بمجلس الإدارة للدورة الانتخابية (2018 - 2022).



كما تمت الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد خلال الاجتماع الذي حضره الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوى للرياضات الإلكترونية وبحضور سعد السفيانى الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ممثلا عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التابعة لجامعة الدول العربية.



ووفقا النظام الأساسي للاتحاد وطبقا لاختصاصات الرئيس التي صادقت عليها الجمعية العمومية، فعين الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود هشام علي محمد الطاهر (الإمارات) أمينا عاما للاتحاد وتفويضه في اختيار الجهاز الإداري المعاون له في إدارة العمل، كما تم تسمية تركي الفوزان (السعودية) لمنصب الأمين العام المساعد.



وأشاد ممثل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعد السفياني بالأجواء العامة للاجتماع وحرفية صياغة مشروع النظام الأساسي ومرونة الطرح والتجاوب والانسجام بين أعضاء الجمعية العمومية متفائلا بمستقبل مزدهر للاتحاد والذي يتوقع أن يحمل الرقم (70) بعد اعتماد الإشهار رسميا.



وفي ختام الجلسة شكر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان الحضور على تلبيتهم الدعوة وحضورهم إلى بلدهم الثاني.



وشارك في الاجتماع ممثلو الاتحادات الوطنية من الدول العربية التي تزاول أنشطة الرياضات الإليكترونية وهي السعودية ومصر والإمارات وتونس والأردن ولبنان والعراق والبحرين واليمن.