انفراجة في أزمة البطاطس والطماطم بالدقهلية.. الحملات الأمنية ساهمت في توفير كميات كبيرة.. المواطنون والتجار: رقابة الأسواق سبب حل الأزمة.. والمحافظ: انخفاض سعر البطاطس إلى 6 جنيهات قريبا.. صور

انفراجة في أزمة البطاطس والطماطم بالدقهلية

حملات المستمرة على الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار

ضبط 1500 طن بطاطس مخزنة

رقابة الأسواق ساهمت في تخفيض أسعار البطاطس لـ7 جنيهات

كميات كبيرة من البطاطس والطماطم متوفرة داخل المنافذ والأسواق

ربة منزل: "الحمد لله .. كتر خيركم"

شهدت الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينة المنصورة، انخفاضا ملحوظا في أسعار البطاطس والطماطم، خاصة عقب الحملات الأمنية المستمرة على الأسواق والمنافذ من قبل رؤساء مجالس المدن والتموين والرقابة الإدارية، حيث وصل سعر البطاطس إلى 7 جنيهات والطماطم 9 جنيهات، وسط إقبال شديد من المواطنين.وأسفرت الحملات، التى شنتها الرقابة الإدارية والتموين، عن ضبط 1500 طن بطاطس مخزنة، بعدد من الثلاجات بمركزى طلخا وشربين بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، لتحقيق أعلى نسبة ربح والإضرار بالمواطن والتسبب في أزمة تسعيرية.فيما تم التحفظ على الكميات المضبوطة، داخل الثلاجات تمهيدا لطرحها بعدد من المنافذ العامة والأسواق بنطاق مراكز المحافظة بأسعار مخفضة.وأكد محمد سامى "بائع " بأحد المنافذ، أنه منذ بدء الأزمة والمسئولين سواء بالمحافظة او التموين يقومون بالمرور على المنافذ وأنهم حددوا 7 جنيهات سعر للبطاطس، لحين صدور قرار بتخفيض سعرها من الجديد، مضيفا بأن الكميات أصبحت متوفرة بشكل كبير داخل المنافذ والأسواق ".وقالت منال محمد "ربة منزل": "الحمد لله أن الأسعار نزلت كنا فين وبقينا فين من 17، ده شيء كويس جدا، مع أن البطاطس مش أساسية عندى زى الطماطم اتمنى الطماطم تنزل الأربع وثلاثة زى زمان وكتر خيركم على كده".من جانبه أكد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، أنه تم الاتفاق مع عدد من المنتجين على توفير البطاطس بأية كميات تصل لـ 1000 طن، وحسبما يحتاجها المواطن بمختلف أحياء ومراكز المحافظة بسعر 5 جنيهات على أن تباع للمستهلك ما بين 5 جنيهات ونصف الجنيه و6 جنيهات للكيلو خلال الأيام القادمة.