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تطوير شامل لمحور المنصورية بطول 6,7 كم..و1200 موقع لانتظار السيارات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير لمحور المنصورية بطول 6,7 كم تمتد من حدود الطريق الدائرى جنوبًا حتى الدائرى شمالًا مرورًا بشارعى الهرم وفيصل.

وأشار راشد إلى أهمية تطوير محور المنصورية كونه سيعد المدخل الرئيسى السياحى للمنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير والممشى السياحى وستتم أعمال التطوير على مرحلتين الأولى من الدائرى جنوبًا حتى شارع الهرم والثانية من شارع الهرم حتى الدائرى شمالًا إضافةً إلى تطوير محور المريوطية ومدخل أبو الهول السياحى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع د. أسامة عقيل استشاري المحافظة للطرق ورئيس مدينة الجيزة ووكلاء وزارتى الرى والإسكان ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية وعدد من قيادات المحافظة وذلك لعرض مقترح مشروع تطوير محور المنصورية.

وأضاف د.عقيل أن أعمال التطوير سوف تساهم فى حل مشاكل مرورية متعددة من خلال فتح محاور مرورية وحارات للانتظار جديدة تسع لعدد 1200 موقع ستعمل على فك الاختناقات التي تعاني منها المنطقة مع التركيز على العامل التجميلى والتنسيقى وتطوير الإنارة وتحديد أماكن إنتظار للأتوبيسات السياحية وأماكن أخرى كاستراحات للمواطنين .

وخلال الاجتماع وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم مدير مديرية الرى بالمحافظة أنه تم تخصيص مبلغ 338 مليون جنية ضمن خطة العام المالى الحالى لاستكمال تغطية ترعة المنصورية بطول 3كم في الجزء الممتد من الدائرى القبلى حتى التقاء المنصورية مع المريوطية "طريق سقارة" .
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