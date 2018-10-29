محافظ مطروح: استغلال طاقة الشباب فى التنمية والنهوض بالبلاد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بالمحافظة لتجميل وتنظيف الشوارع وأعمال النظافة والدهانات بمنطقة الطبية بالإضافة إلى دهان ورسم سور مدرسة مكارم الأخلاق بمدينة مرسى مطروح.



ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال المبادرة مع توفير المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح.



وأكد ضرورة استغلال طاقة الشباب فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها مبديًا إعجابه بحماس الشباب ومشاركتهم الفعالة فى العمل العام للنهوض بمحافظتهم الواعدة.



وأكد خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 500 شاب وفتاة، يمثلون مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث يقوم الشباب بأعمال نظافة ودهانات وزرع أشجار بالمنطقة المستهدفة من المبادرة.

