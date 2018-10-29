طارق رضوان: لابد من توحيد لغة الخطاب والجهود نحو أفريقيا

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إ ن توحيد لغة الحوار والتحرك نحو إفريقيا من الجانب المصرى ضرورة، ومجلس النواب به العديد من القامات التى يمكن الاستفادة منها بشأن هذا التوجه.





جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، السفير أحمد شاهين، رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، للتشاور بشأن مهام الوكالة، في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/ جنوب) والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.





وأكد رضوان ضرورة التعاون من جانب الجهات المختصة، مع مجلس النواب، بشأن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنه لمس نوع من "الجهل"، باللجنة ودورها من جانب بعض الجهات، سواء على مستوى الشارع أو السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب أن يكون هناك وزارة مختصة بالشئون الإفريقية في مصر، حتى يتم الاعتماد عليها والاستناد في التوجه الإفريقي ، بدلا من التعاون في إطار من الجزر المنعزلة.





وقال رضوان: "لابد من توحيد الرؤى والجهود وعدم العمل في جذر منعزلة في التوجه الإفريقي "، فيما اختلف معه النائب سيد فليفل، عضو لجنة الشئون الإفريقية، مؤكدا أن اللجنة في العام الماضى أصدرت 33 مذكرة رسمية تم اعتمادها من مجلس الوزراء بشأن التوجه المصرى بإفريقيا، تم من خلالها إنشاء اللجنة الوطنية في تنسيق الشئون الإفريقية، برئاسة رئيس الوزراء انبثقت عنها لجنة برئاسة السفير حمدى لوزة، تتولى ممارسة التحفيز لجهود الجهات نحو إفريقيا".



