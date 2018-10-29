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أخبار العالم

5 دول ترفض التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
ذكرت القوى العالمية الخمس، الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة أنها تعتقد أن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هو عملية تدريجية وبدلًا من ذلك أعادت القوى تأكيد التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، أعلنت روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنها تعارض معاهدة الحظر نووي وترفض توقيعها.

وجاء في البيان 'نعتقد اعتقادا راسخا أن أفضل طريقة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية أن تكون العملية تدريجية تأخذ في الاعتبار الوضع في الأمن العالمي'.

وأكد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن أن معاهدة حظر الأسلحة النووية المقترحة، التي تم إقرارها في مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة في 7 يوليو 2017 ولم تصادق عليها الدول الكبرى بعد، لا تأخذ في الاعتبار المشاكل الرئيسية فهي تقف في طريق نزع السلاح النووي المستدام وتناقض معاهدة عدم الانتشار.
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