تنفيذ 34 قرار إزالة على مساحة 2850 مترا في حملة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية، تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 16 قرار تعد على منافع الري، 12 قرار تعد علي منافع نهر النيل، 6 قرارات تعد علي منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 2850 مترا تقريبًا.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و4 أحكام قضائية.