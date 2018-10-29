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حوادث

تنفيذ 34 قرار إزالة على مساحة 2850 مترا في حملة بالمنوفية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:11 م
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة تعديات
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية، تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 16 قرار تعد على منافع الري، 12 قرار تعد علي منافع نهر النيل، 6 قرارات تعد علي منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 2850 مترا تقريبًا.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و4 أحكام قضائية.
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