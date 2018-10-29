شعراوى: حصر 405 آلاف توك توك بالمحافظات.. ومهلة 6 أشهر لتقنين الأوضاع

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على وجود تنسيق وتواصل مستمر مع كافة المحافظات، فيما يخص عمليات تقنين أوضاع التوك توك.



وأضاف اللواء محمود شعراوى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وفقًا لما ورد إلى الوزارة من المحافظات فقد تم ترخيص حوالى 193 ألف مركبة توك توك على مستوى 20 محافظة حتى الآن ، مضيفًا أن هناك حوالى 405 ألف مركبة توك توك تم حصرها بتلك المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظات بمنح مهلة لأصحاب التوك توك 6 أشهر لتيسير إجراءات الترخيص.



وأكد أنه تم التنبيه على المحافظات بتذليل معوقات تراخيص التوك توك وتحديد خطوط سير لها ، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الاجراءات المطلوبة للترخيص.



وشدد على أنه تم تكليف المحافظات بتحديد خطوط سير لهذه المركبات بين القرى الأم وتوابعها وداخل نطاق المناطق غير المخططة ، مع منع سيرها بين المدن وبعض الطرق والشوارع الرئيسية وفى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض .



وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعتها مع المحافظات لحصر كافة أعداد مركبات التوك توك الموجودة مع بحث تذليل كافة المعوقات الخاصة بترخيصها.