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حامد عبد الدايم يكشف حقيقة منع زراعة الأرز فى مصر..فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
توك شو
نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، منع زراعة الأرز، مشيرٌا إلى أن نصيب الفرد فى الفقر المائى عالميٌا 1000 متر مكعب وفى مصر 500 متر مكعب فقط ، مشيرا الي أن نصيب الفرد تعتبر فى مرحلة أقل من الفقر المائى ويجب الحفاظ على المياه.

وأضاف عبد الديم خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "TEN" اليوم الاثنين، أن الزراعة تستهلك 75% من المورد المائى، كما نصح بضرورة تغيير نظم الرى إلى نظم ترشيدية وتقليص بعض المساحات من المحاصيل الشارهة فى استخدام المياه .

وأكد المتحدث بأسم وزارة الزراعة، على خطورة استخدام المبيدات لمكافحة المبيدات الحشرية أو الآفات المرضية أو الحشائش التى ممكن أن تتسبب فى النقص فى إنتاج المحصول .
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