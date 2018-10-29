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عالم أزهري: الشعب المصري مهووس بالحسد.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:16 م
الدكتور أحمد صبري
الدكتور أحمد صبري
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد صبري، العالم بالأزهر الشريف، أن الحسد ذُكر في القرآن، ولكن من الخطأ أن ننسب أي سوء قد يحدث لنا للحسد، بالرغم من أنه قد يكون بسبب معصية إرتكبناها، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ".

وتابع "صبري" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأثنين، أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا بالكتمان لقضاء حوائجنا، مشيرًا إلى أنه من الخطأ أن يكشف الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، موضحًا أن الشعب المصري لديه هوس بالحسد، الذي أدى به إلى التواكل.

وأردف "صبري" أن هناك فرقا شاسعا بين الحاسد والعائن، مشيرًا أن الحاسد ذو قدره قوية على الأمر، حيث أنه قد يحسد غيره بمجرد السمع وليس الرؤية، أما العائن، هو من يحسد بعينه، موضحًا أن هناك الكثير من الممكن أن يحسدوا أنفسهم، أنه لابد أن يحصن الأشخاص أنفسهم عن طريق الرقية الشرعية.

وتابع "صبري" أن 99% من الحالات التي تعتقد أنه قد تقام الأعمال لها، هم في الأصل مرضى نفسيون، حيث أنه لا أحد يستطيع أن يضر غيره بشئ إلا إذا أراد الله.
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