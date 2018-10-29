تعرف على موعد وتفاصيل مزاد سيارات جمارك الإسكندرية ونويبع

تعقد فى الثانية عشرة ظهرا من غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع كمية من البضائع المتنوعة والسيارات من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة.



ويشمل المزاد على 42 سيارة وعدد من الجرارات الزراعية والموتوسيكلات بمخازن جمارك السيارات بالإسكندرية و16 سيارة ملاكى و10 سيارات نقل بمخازن جمارك نويبع، والتي تتنوع ماركاتها ما بين ( مرسيدس و BMW – فولكس واجن – هيونداى- – اسكودا - ستروين - رانج روفر – متسوبيشى – تويوتا - نيسان – فيات – جاجوار - دودج – مازدا – فولفو - إيسوزو- كرايسلر- ميكروباص مرسيدس وهونداى - رؤوس جرارات مرسيدس وفولفو - وغيرها من الماركات).



كما تشمل بضائع جمرك الإسكندرية ونويبع أجهزة كهربائية منزلية متنوعة ومستعملة منها تلفزيونات وشاشات كمبيوتر وأباجورات وأدوات منزلية من زجاج وقطع غيار سيارات مستعملة ورولات أقمشة وإطارات كاوتش وماكينات صناعية ورولات من لدائن صناعية وموتوسيكلات وكيماويات متنوعة سائلة ومجروشة وبضائع أخرى منها ماهوجديد ومنها ماهو مستعمل ومنها مايباع برسم إعادة التصدير ومنها مايباع برسم الوارد



وبدأت المعاينة بساحة جمرك السيارات بالإسكندرية ونويبع طوال أيام العمل وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.



ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار)، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، على حدة وبدون عمولة.



وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين.



كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو السيارة على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من واحدة دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.



كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، كما يتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة



وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، وفي حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.



ويتم تسليم اللوحات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة. ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، وترخص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.