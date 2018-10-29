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حوادث

تمشيط 10 مزارع وضبط 4 هاربين من أحكام قضائية في حملة بالمنوفية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:09 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
محمد امين
شنت مديرية امن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى بمدينة السادات تحت قيادة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف .

وأسفرت الحملة عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة

كما تم فحص 22 شقة مفروشة و 24 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .
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