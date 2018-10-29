حماية المنافسة: الجهاز دوره حماية حرية العرض والطلب

أكد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يمارس مهامه من منطلق حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على حرية المنافسة بما يضمن حرية العرض والطلب وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وإحداث التوازن المطلوب فى السوق.





وقال نبيل فى أول مؤتمر صحفى بعد تعيينه رئيسا لجهاز حماية المنافسة إن المستهلك فى تعريف الجهاز يختلف عن الموجود لدى جهاز حماية المستهلك ..فلدينا المستهلك هو السائق والراكب كما فى حالة أوبر وكريم ولكن لدي جهاز حماية المستهلك هو المواطن أو الراكب.



