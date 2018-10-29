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اقتصاد

حماية المنافسة: الجهاز دوره حماية حرية العرض والطلب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أكد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يمارس مهامه من منطلق حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على حرية المنافسة بما يضمن حرية العرض والطلب وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وإحداث التوازن المطلوب فى السوق.

وقال نبيل فى أول مؤتمر صحفى بعد تعيينه رئيسا لجهاز حماية المنافسة إن المستهلك فى تعريف الجهاز يختلف عن الموجود لدى جهاز حماية المستهلك ..فلدينا المستهلك هو السائق والراكب كما فى حالة أوبر وكريم ولكن لدي جهاز حماية المستهلك هو المواطن أو الراكب.

وأشار نبيل إلى أن قانون حماية المنافسة يحمى ويضمن الوصول إلى مصادر الإنتاج ..لافتا إلى وجود علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر؛حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق وتحدد فيه الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة وهو الأمر الذى يعزز المنافسة فى السوق ويؤدى إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قبل الشركات مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار .
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