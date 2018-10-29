طارق شوقي: نظام التعليم الجديد قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن النظام التعليمي الجديد قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج، وتم الاستعانة بخبرات ومؤسسات لنقل خبرة 20 عام حول ربط المناهج التعليمية بالتكنولوجيا.



وأضاف "شوقي"، في لقاء خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأثنين، أن التوجه العام لرئيس الجمهورية هو العمل والبعد عن التنظير، وهذا واضح من المشروعات القومية.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى ان الانتقال من الكلام إلى التنفيذ في المنظومة التعليمية الجديدة هي خطوة قوية جدًا، وهذه المنظومة ناتجة عن خبرة كبيرة وليست مجرد تجربة.

