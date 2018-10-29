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عمرو غلاب: منتدي شباب العالم رسالة سلام ومحبة تحت سماء الإبداع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أشاد عمرو غلاب نائب ملوي بمنتدي شباب العالم الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ للعام الثاني علي التوالي لدوره الفعال والايجابي في توجيه رسالة سلام ومحبة للعالم كله وسط أجواء من الصراعات و الحروب وإيجاد منصة للحوار لمواجهة التحديات.

وأوضح ان فعاليات منتدى شباب العالم ستفتح الأبواب لاستقبال الآلاف من شباب العالم من جنسيات وثقافات مختلفة ليجتمعوا على أرضها في مدينة السلام شرم الشيخ ليجلسوا معا على مائدة حوار واحدة يتناقشون ويبحثون ويتبادلون الآراء والخبرات والتجارب من اجل مستقبل افضل .

وأكد على حسن اختيار مدينة شرم الشيخ لكي تكون مقر المنتدي ومنبر إرسال رسالة السلام الى العالم كله حيث عُقِدَت على أرضها عدة مؤتمرات سلام، بالإضافة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة من جبال والخلجان التي تملأ ساحلها مما يشجع آلاف من الشباب والرواد للمشاركة في المؤتمر .
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