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مدبولي: خطط سنوية لمواجهة نقص المحاصيل والسلع والحد من احتكارها.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
ندى فتح الله
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه زار عددا من المنافذ الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية خلال جولته التفقدية بمحافظة الشرقية، لمعرفة الأسعار التي تعرض للمواطنين، موضحًا أن هناك انتشارا كبيرا لتلك المنافذ، نظرًا لأن أغلب قاطني المحافظة من التجار.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالجولة، والتي تم إذاعتها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الإثنين أن احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، تعد ممارسات خاطئة، مؤكدًا أن المعنيين بالأمر من الحكومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامهم، لافتا إلى تواجد المنتجات الزراعية بكثرة في الأسواق المصرية.

وأوضح "مدبولي" أنه يعمل مع وزيري التموين والزراعة على تحديد نوعية السلع التي يتم احتكارها، والفترات التي تُحتكر بها، لوضع خطط سنوية للتدخل وتوفيرها في حال نقصها في الأسواق.
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