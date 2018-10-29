منظمة خريجى الأزهر تنعي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

نعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة، التي تحطمت في بحر جاوه صباح اليوم الإثنين، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي وعلى متنها 189 شخصًا.



وتقدمت منظمة خريجى الأزهر في بيان لها، اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى إندونيسيا حكومة وشعبًا، داعية الله عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.



يذكر أن الطائرة الإندونيسية المنكوبة قد تحطمت بعد أن أقلعت من مطار العاصمة جاكرتا إلى جزيرة سومطرة وعلى متنها 189 شخصا، بعد سقوطها في بحر جاوة، وأعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنه لا معلومات عن ناجين في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية.

