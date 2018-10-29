وزير العدل يلتقي السفير الإماراتي لبحث سبل التعاون القضائي

التقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الاثنين، بالسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات في مصر في زيارة، استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.



وتضمن اللقاء مناقشة سبل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين مثل المساعدة الجنائية، والمساعدة المدنية، كذلك الإعداد لإبرام اتفاقية خاصة بنقل المحكوم عليهم.



وقد أعرب الجانبان خلال اللقاء عن مدى اعتزازهما بالتعاون الدائم بين الدولتين في جميع المجالات سيما التعاون القضائي.



كما أعقب هذا لقاء وزير العدل بالقاضي عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين والذى أشاد بدور مصر القضائي الداعم دائمًا وأبدًا لكل الدول العربية ومن بينها فلسطين.



ويذكر أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه فقد استقبلت وزارة العدل وفد قضائي فلسطيني رفيع المستوى العام الماضي لتعزير التعاون القضائي بين البلدين في مجال تدريب المهارات القضائية؛ ويتم خلال اللقاء بحث بنود مذكرة تفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات القضائية، وذلك عن طريق استقبال المؤسسات القضائية بمصر لبعثات قضائية من دولة فلسطين للحصول على الدورات التدريبية اللازمة.