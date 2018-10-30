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أخبار البلد

مصدر: صرف حافز العاملين بالقابضة ونقل الكهرباء.. نهاية الأسبوع

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم صرف حافز تحقيق الآداء للعاملين بالشركة القابضة للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء عن العام المالى 2017/2018 بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وأشار المصدر الى أن صرف الحافز جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء يوم الأحد الماضى التى أقرت صرفه وفوضت مجلس إدارة الشركة للبدء فى صرفه للعاملين.

واوضح أن اجتماع العمومية للقابضة سيعقد اللخميس لاقرار ميزانيتها ومن المتوقع تغيير عدد من رؤساء شركات التوزيع. 

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أول أمس وتم خلال الإجتماع إعتماد عدد من القرارات المتعلقة بإقرار الميزانية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى 2017/2018 .وتفويض مجلس إدارة الشركة فى صرف حافز تحقيق الآداء للعاملين.
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