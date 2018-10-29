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أخبار العالم

هزاع آل نهيان: إطلاق زايد سات حافز قوي لشباب الإمارات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
وجه هزاع بن زايد آل نيهان مستشار الأمن الوطني، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشكر لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، لتوجيهاتهم التي رسخت العلم والمعرفة لدى الإمارتيين، ليصنعوا الفارق وسطلقوا خليفة سات.

وغرد هزاع عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الشكر لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد الذين رسخوا طريق العلم والمعرفة ووضعوا ثقتهم الكاملة بأبناء الإمارات ليصنعوا الفارق وإطلاق خليفة سات حافز قوي لكل الشباب على دروب الإنجاز والنجاح ".

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الإثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى عدد من الدول العربية هاشتاج #خليفه_سات احتفالا بدولة الإمارات، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
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