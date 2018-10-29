احترسي .. مكعبات مرقة الدجاج فيها سمٌ قاتل .. فيديو

أكدت كريس نصرانى أخصائية التغذية العلاجية، أن مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة والمصنعة لديها الكثير من الأضرار، حيثُ أنها تسبب زيادة فى ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم وبالتالي يسهل الإصابة بجلطات القلب والتصلب الشراينى.



وأوضحت "نصرانى"، خلال حلقتها ببرنامج "صحتين" والمذاع عبر فضائية"تن"، اليوم الإثنين، أن المرقة الجاهزة تساعد على زيادة نسبة الدهون بالدم وبالتالى تسبب سمنة، كما تحتوى على مواد تؤثر على فقدان الرؤية لدى الشخص.



وأشارت إلى أن استخدام المرقة للمرأة الحامل تعرض الجنين لحدوث خلل بخلايا المخ لذا من الأفضل تجنبها خلال فترة الحمل، كما تحتوى على مادة سامة تسبب حساسية وتنميل وصعوبة بالتنفس ودقات القلب وتعمل على تدمير الخلايا العقلية.

