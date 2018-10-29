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الزراعة: طرح المحصول الجديد للبطاطس في منتصف نوفمبر..فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:19 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن طرح كميات كبيرة من البطاطس المخزنة فى الثلاجات ساهم في حدوث انفراجة في أزمة ارتفاع أسعار البطاطس،لافتًا إلى أنه سيتم طرح المحصول الجديد للبطاطس فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف عبد الدايم،فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات لأصحاب الثلاجات بطرح كميات البطاطس المخزنة لديهم بواقع 5% يوميًا، مشيرًا إلى ان الأسعار بدأت تتراجع مؤخرًا.

وأشار إلى أن سعر كيلو البطاطس وصل إلى 6 جنيهات،لافتا إلى أن الرقابة الإدارية والجهات المعنية بذلوا جهدًا كبيرًا لحل أزمة الطماطم والبطاطس.
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