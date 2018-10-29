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فن

أسرة بدر تيسير تحدد موعد تلقي العزاء

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشفت عائلة مهندس الديكور الراحل بدرتيسيرعن موعد العزاء حيث من المفترض أن يقام يوم الأربعاء القادم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.

وبدر تيسير يعد من أهم مهندسي الديكور المصريين، الذي أسس مدرسة خاصة في هذا المجال، تجمع بين البساطة وإبراز التفاصيل الصغيرة، فقد نفذ ديكورات العديد من مسلسلات الفنانين يسرا والهام شاهين وصلاح السعدني ومحمد صبحي ودلال عبد العزيز.

وكان بدر تيسير رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهو زوج الإعلامية نانو حمدي ووالد الفنانة منة بدر تيسير.
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