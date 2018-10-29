طفلة أيرلندية تتنكر في زي مو صلاح احتفالا بالهالوين.. صور

وصلت درجة الحب في قلب إحدى الأطفال الأيرلنديين تجاه لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، إلى أقصاه، حيث أصرت الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات أن تحول ملامحها وملابسها لتكون نسخة طبق الأصل من اللاعب المصري في احتفالات الهالوين.



وقامت "ماديسون ماكغوان" ذات الـ9 سنوات، بتحويل لون بشرتها البيضاء إلى درجة أغمق لتكون نفس درجة بشرة "مو صلاح"، ووضعت شعر مستعار أسود، ورسمت على وجهها لحية وشارب وحاجبين ثقيلين لتكون نسخة من معشوقها المصري، وفقًا لما نشرته "ديلي ميرور" البريطانية.



وقالت والدة الطفلة الأيرلندية والتي تدعى "ماريون" وتبلغ 39 عامًا: "مو صلاح هو القدوة التي تحتذي بها ابنتي، وأصرت على أن ترتدي مثله وتحول درجة بشرتها في الهالوين لتظهر وكأنها نسخة منه".



وساعدت الأم في تحقيق ما تتمناه ابنتها وذلك بوضع المكياج لها، وانقسمت الآراء حول المظهر التي ظهرت به "ماريون" فهناك من أشاد بها، فيما اعتبرها آخرون أنها إهانة لأنها غيرت من درجة بشرتها وهذا يعد أمر عنصري.