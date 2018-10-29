قلق أمريكي من غارات إسرائيل ضد إيران في سوريا رغم تشجيع البيت الأبيض

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته اليوم، الأحد، بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين قلقون إزاء الحملة الإسرائيلية ضد ايران في سوريا التي حظيت بتشجيع البيت الأبيض.



وصرح مسؤول عسكري كبير للصحيفة الأمريكية، قائلا: إنا قلقون قلقا متزايدا.



وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يخشون من أن تصدق إيران أن الولايات المتحدة وراء بعض الهجمات في سوريا، أو أن الولايات المتحدة تغذي إسرائيل بمعلومات استخباراتية عن الضربات، ويمكن أن تثير هجمات من ميليشيات مدعومة من إيران على القوات الأمريكية في أفغانستان.



وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا قلقهم، بشأن أكثر من 5000 جندي أمريكي متمركزين في العراق.



وفي ذات الشأن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي، من أنه قام بنحو 200 طلعة جوية في سوريا منذ بداية عام 2017 في محاولة لإحباط ترسخ إيران في البلاد ونقل الأسلحة إلى حزب الله.



وكتب الكاتب الإسرائيلي آموس هاريل الأسبوع الماضي في صحيفة هآرتس أن روسيا قد تتخذ موقفا أكثر قوة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بنشاط القوات الجوية الإسرائيلية في الشمال، منذ الحادث الذي أسقط فيه صاروخا سوريا مضادا للطائرات، طائرة إليوشن الروسية بالقرب من اللاذقية في شمال غرب سوريا.