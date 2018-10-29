ورشة عمل حول النقوش الأثرية في مصر القديمة بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، ختام ورشة عمل "النقوش الأثرية في مصر"، التي نظمها مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة.



وتعتبر هذه النقوش الأثرية مصدرًا هامًا للتعرف على النواحي الاجتماعية، والسياسية، والتاريخية في المجتمع المصري القديم، حيث تحتفظ مصر القديمة بعدد كبير من النقوش الأثرية الهامة والتي تعتبر من المحاور الأساسية في دراسة الحضارة المصرية القديمة.



واستمرت الورشة على مدار 5 أيام كاملة وضمت 3 محاور أساسية، وهي: توثيق ووصف النقوش من خلال الشكل المادي للنقوش المدونة على الآثار، ثم قراءة وترجمة وتحليل والتعليق على النصوص والنقوش، وأخيرًا وضع هذه النقوش في السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي، مع التعرف على العلوم الفرعية الخاصة بعلم النقوش مثل علم الأنساب، كما قام المشاركون بالتطبيق العملي على مجموعة من النقوش الأثرية.



جدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية قد أطلق عددًا من المشروعات الرقمية التي تهدف إلى توثيق والحفاظ على النقوش الأثرية مثل مشروع المكتبة الرقمية للنقوش والكتابات والخطوط والذي يضم أكثر من 3000 نقش، وكذلك موقع "تعلم الهيروغليفية: خطوة بخطوة"، والذي ينشر لأول مرة قاموسًا بالهيروغليفية والعربية والإنجليزية، ويضم أكثر من 6000 كلمة بالهيروغليفية.