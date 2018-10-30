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ديني

تعرف على الطريقة الصحيحة لمحل وضع النظر أثناء الصلاة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن محل وضع النظر أثناء الصلاة له هيئات متعددة في السنة واختلف عليها الفقهاء والعلماء، لافتًا إلى أن الالتزام بهذه الهيئات المختلفة ضروري لاستحضار الخشوع في الصلاة.

وأوضح "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على فضائية "الناس"، هيئات وضع النظر في الصلاة، وعند الركوع أن ينظر المصلي إلى قدميه وعند السجود يكون محل النظر إلى الأرض، أما في حالة التشهد لابد من النظر إلى إصبع السبابة.

وِأضاف "عبدالسميع" أن المالكية لهم وجهة نظر أخرى فهي ترى أن محل النظر في صلاة القيام يكون في محل النظر الطبيعي ولايشترط أن يكون في محل السجود.

وأشار إلى أنه يجوز الالتفات أثناء الصلاة في الضرورة القصوى، ولكن بشرط ألا يشغل عن الصلاة.



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