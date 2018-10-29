رئيس الوزراء: نسعى لتطوير التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 14 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية للمتفوقين، مشيرًا إلى أن إحداها في محافظة الشرقية.



وأشار "مدبولي"،في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالجولة التفقدية التي قام بها اليوم بمحافظة الشرقية،إلى أن هذا النموذج من المدارس سالفة الذكر، والمدارس اليابانية ومدارس التعليم العام، سوف يحدث نقلة نوعية في التعليم المصري.



وأضاف "مدبولي" أنه خلال الجولة قام بزيارة المدرسة الزراعية، حيث أن التعليم الفني من أهم محاور التعليم المصري، التي سوف يتم العمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.

