أداب طنطا تطلق مؤتمر دور العلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواجهة الإرهاب.. صور

أعلن مجلس إدارة كلية الأداب بجامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الاثنين، إطلاق المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواجهه قضايا التطرف والإرهاب" خلال الفترة من 25- 27 فبراير 2019م.



صرح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب، أن ذلك المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفي الشيخ نائي رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث، ومقرر المؤتمر كل من الدكتور خالد الفخراني، والدكتورة بدوية محمد البسيوني، الدكتور عبد الرازق الكومي.



وتابع عميد كلية الأداب أن تدشين المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها على الإرهاب وتوضيح دور تقنيات المعلومات الحديثة وتأثيرها على قضايا التطرف والإرهاب والكشف عن الأبعاد الجغرافية والتاريخية للتطرف والإرهاب، فضلا عن توضيح دور وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية فى قضايا التطرف والإرهاب.



وأشار "المصري " إلى أن المؤتمر يتبنى الكشف عن أخطار الإرهاب على السياحة والآثار واقتصاديات الدول، وأهمية تسليط الضوء على القوانين والتشريعات المحلية والدولية ودورها فى مواجهة الإرهاب بموجب الخروج بتوصيات من شأنها زيادة وعي الشباب بقضايا التطرف والإرهاب وسبل مواجهتها.



وعرض عميد الكلية 9 محاور رئيسية للمؤتمر الدولي الاول من بينها القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها على التطرف والإرهاب والتقنيات الحديثة لأفكار والرؤى التطرف وتبني طرح أوجهه من حيث منظور الأدب واللغة.



وبين "المصري" أن الإرهاب ومخاطره على السياحة والأبعاد الجغرافية والتاريخية للتطرف والإرهاب بموجب التأكيد على ضرورة دعم القوانين والتشريعات المحلية والدولية ودورها فى مواجهة الإرهاب، مضيفا أن الحلول الأمنيه فى مواجهة قضايا التطرف والإرهاب والخطاب الديني.





