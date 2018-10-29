إزالة الزراعات بمحيط الجبانة الفاطمية التاريخية بأسوان.. صور

بدأت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان تنفيذ أعمال إزالة الهيش والزراعات بمحيط الجبانة الفاطمية التاريخية بمدينة أسوان ، والتى تقع بطريق السادات وذلك للحد من حدوث أى حرائق ، بجانب تهيئة مسار الزيارة لأهالى أسوان لزيارة مقابر موتاهم.



وكانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان قد قامت بتكليف فرق الصيانة وقسم التشجير بالوحدة المحلية لإزالة زراعات الهيش والنباتات الضارة بمحيط المقابر وأضرحة الأولياء بالجبانة الفاطمية والتى كانت سببا فى نشوب واندلاع العديد من الحرائق خلال الفترة الماضية ، والتى كادت أن تؤثر على الشواهد والأضرحة الاثرية بالجبانة.



و يعقب ذلك تنفيذ أعمال نظافة شاملة وتجميل لموقع الجبانة بواسطة الفرق المكلفة بالوحدة المحلية بمحيط الجبانة حيث أن الجبانة الفاطمية تضم مقامات لعدد من أولياء الله الصالحين الذين وفدوا إلى أسوان ودفنوا فيها فى أعقاب الفتح الإسلامى لمصر.