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شاهد..ترامب وميلانيا يوزعان هدايا الهالوين للأطفال في البيت الأبيض

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات من توزيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلاينا يوزعان الهدايا على الأطفال فى البيت الأبيض، وذلك احتفالًا بعيد الهالوين.

حيث يحتفل به الرئيس الأمريكي كل عام من آخر شهر اكتوبر،كما ان بعض الدول تحتفل أيضا بعيد الهالوين إلا أن طريقة الاحتفال تختلف من دول إلى دولة أخري بسبب الثقافات والتقاليد فلكل دولة احتفال خاص بها سواء كان متشابها وغير متشابه في النهاية هم يحتفلون بعيد الهالوين.

كما وزع الرئيس الأمريكى الحلوى على الأطفال لنشر البهجة والسعادة على الجميع.
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